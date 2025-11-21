Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri açıklandı! Türkiye'de yaşlanma oranı...
Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri belli oldu. Peki hangi ülkede yaşlanma oranı çok fazla? İşte en hızlı yaşlanan ülkeler....
Dünya hızla yaşlanıyor. Birçok gelişmiş ekonomide, emekli sayısı artarken çalışma çağındaki nüfus azalıyor; bu durum işgücü piyasalarını, kamu harcamalarını ve uzun vadeli büyüme beklentilerini yeniden şekillendiriyor.
İLK SIRADAKİ ÜLKE ÇOK HIZLI YAŞLANIYOR!
Elit nüfus araştırmalarından elde edilen son veriler, dünya genelinde demografik dönüşümün artık hızla yaşlanma eksenine kaydığını ortaya koyuyor. Doğurganlık oranlarının düşmesi, yaşam süresinin uzaması ve genç nüfusun toplam içindeki payının gerilemesi, birçok ülkeyi hızla yaşlanan toplumlar sınıfına taşımış durumda.
İŞTE DÜNYANIN EN HIZLI YAŞLANAN ÜLKELERİ!
30) KÜBA | YAŞLANMA HIZINA GÖRE ORAN: %24.3
29) BELARUS
28) AVUSTRALYA
27) ABD
26) SLOVAKYA