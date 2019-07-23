Dünyanın en güzel kadını bir Türk seçildi! İşte o liste
ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World 2019'un En Güzel Yüzlü isimlerini açıkladı. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı listenin zirvesinde bir Türk var!
Her yıl yapılan ‘Top Beauty World’ 2018’nın ‘En Güzel Yüzü' anketinin sonuçları açıklandı. Dünyanın dört bir yanından ünlü isimlerin aday gösterildiği listede bu yıl zirvede bir Türk yer aldı.
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Listede dünyanın birçok yerinden oyuncu, şarkıcı, model ve dansçı yer aldı.
İşte o liste
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50. SANA
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49. POOJA HEGDE
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