Dünyanın en güzel kadını bir Türk seçildi! İşte o liste

Dünyanın en güzel kadını bir Türk seçildi! İşte o liste

ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World 2019'un En Güzel Yüzlü isimlerini açıkladı. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı listenin zirvesinde bir Türk var!

Dünyanın en güzel kadını bir Türk seçildi! İşte o liste - Sayfa 1

Her yıl yapılan ‘Top Beauty World’ 2018’nın ‘En Güzel Yüzü' anketinin sonuçları açıklandı. Dünyanın dört bir yanından ünlü isimlerin aday gösterildiği listede bu yıl zirvede bir Türk yer aldı.

152
Dünyanın en güzel kadını bir Türk seçildi! İşte o liste - Sayfa 2

Listede dünyanın birçok yerinden oyuncu, şarkıcı, model ve dansçı yer aldı.

İşte o liste

252
Dünyanın en güzel kadını bir Türk seçildi! İşte o liste - Sayfa 3

50. SANA

352
Dünyanın en güzel kadını bir Türk seçildi! İşte o liste - Sayfa 4

49. POOJA HEGDE

452