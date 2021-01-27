Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde bir Türk kadın oyuncu bakın kim
HİNDİSTAN'ın en popüler sitelerinden 'Bollyinside', dünyanın en güzel 10 Müslüman kadınını belirledi. İçlerinde Türk bir kadın oyuncu da var.
Son zamanlarda Türk oyuncular yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi görüyor. Hele ki bazıları dünyaca tanınan ünlü oyunculara fark atıyor. Son olarak dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesi belirlendi. 10. sırada bir Türk güzel yer aldı. Suudi Arabistanlı bir hayırsever ve eski bir prenses olan Ameerah Al-Taweel ise birinci oldu.
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İşte 'Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını' listesine giren isimler...
Suriyeli oyuncu
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Kuveytli oyuncu ve sosyal medya fenomeni
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İngiliz-Pakistanlı gazeteci, yazar ve film yapımcısı
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