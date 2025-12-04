Dünyanın en güçlü orduları listesi 2025 belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada
Türkiye, savunma sanayii alanında son 20 yılda yaptığı atılımlar ve hamlelerle devrim niteliğinde yeniliklerle imza attı. Geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan yerli ve milli silah sistemleri, insansız hava araçları ve üstün savunma teknolojileri sayesinde, küresel güç dengelerinde Türkiye ön planda... ABD merkezli Global Firepower sitesi 'Dünyanın En Güçlü Orduları 2025' listesinde Türkiye, en üst sıralarda yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü 15 ordusu... Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi belli oldu. ABD Merkezli Global Firepower tarafından yayınlanan en güçlü ordular sıralamasında 60 bin civarı faktör değerlendirildi. Yayınlanan en güçlü ordular listesinde Türkiye'nin sıralamadaki yeri de dikkatlerden kaçmadı. Peki Türkiye hangi sıralamada yer alıyor? İşte Dünyanın en güçlü orduları listesi 2025
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 15 ORDUSU...
1- ABD
2- RUSYA
