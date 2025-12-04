Dünyanın en güçlü orduları listesi 2025 belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada

Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi belli oldu. ABD Merkezli Global Firepower tarafından yayınlanan en güçlü ordular sıralamasında 60 bin civarı faktör değerlendirildi. Yayınlanan en güçlü ordular listesinde Türkiye'nin sıralamadaki yeri de dikkatlerden kaçmadı. Peki Türkiye hangi sıralamada yer alıyor? İşte Dünyanın en güçlü orduları listesi 2025