Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri listelendi! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri listesi belli oldu. İsrail - ABD ve İran arasında yaşanan savaş sonrası hava savunma sistemlerinin gücü merak edilmeye başladı. Peki, en güçlü hava savunma sistemleri hangi ülkerde? İşte Türkiye'nin listedeki sırası...

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri listelendi! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 1

20) ENDONEZYA

141
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri listelendi! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 2

NASAMS, OERLIKON SKYSHIELD | Bölgesel savunma sistemleri

241
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri listelendi! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 3

19) MISIR

341
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri listelendi! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 4

S-300VM, BUK-M2 | Rus ve yerel sistemlerle donanmış.

441