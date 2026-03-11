Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri listelendi! Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri listesi belli oldu. İsrail - ABD ve İran arasında yaşanan savaş sonrası hava savunma sistemlerinin gücü merak edilmeye başladı. Peki, en güçlü hava savunma sistemleri hangi ülkerde? İşte Türkiye'nin listedeki sırası...
20) ENDONEZYA
141
NASAMS, OERLIKON SKYSHIELD | Bölgesel savunma sistemleri
241
19) MISIR
341
S-300VM, BUK-M2 | Rus ve yerel sistemlerle donanmış.
441