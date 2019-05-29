Dünyanın en genç milyarderleri arasında! Kylie Jenner'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
21 yaşında servetini kendi yapan genç milyarderi unvanına sahip olan Kylie Jenner'ın geçtiğimiz akşam katıldığı bir yemek için giydiği kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı.
Kim Kardashian'ın kardeşi olan dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, pazartesi günü Los Angeles'ta davetli olduğu bir yemeğe, Avustralyalı moda tasarımcısı Julian Macdonald'ın tasarladığı bir kıyafetle gitti. Jenner'ın giydiği bu kıyafetin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
21 yaşındaki reality yıldızı Kylie Jenner'ın kıyafeti, 12 bin 742 sterlin yani 97 bin lira değerinde. Jenner'in turuncu renkli elbisesi, 2019 yılı bahar koleksiyonunda yer alıyor. Jenner'in altına 760 dolar değerinde topuklu ayakkabı giydiği elbisesini, sahibi olduğu Kylie Skin markasının kozmetik ürünlerinin piyasaya çıktıktan birkaç saat içinde tükenmesini kutlamak için verilen yemeğe katılırken giydi.
Ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde de Malibu’da Yolanda Hadid’in evini kiralamıştı ve rekor bir kira bedeli ödeyeceği söylenmişti.
Dünyanın genç milyarderleri arasına adını yazdıran Jenner'ın malikane için haftalık Hadid'e 450 bin dolar (yaklaşık 2.9 milyon TL) ödeyeceği ortaya çıkmıştı.