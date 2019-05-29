Dünyanın en genç milyarderleri arasında! Kylie Jenner'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Kim Kardashian'ın kardeşi olan dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, pazartesi günü Los Angeles'ta davetli olduğu bir yemeğe, Avustralyalı moda tasarımcısı Julian Macdonald'ın tasarladığı bir kıyafetle gitti. Jenner'ın giydiği bu kıyafetin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.