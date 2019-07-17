Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner hastalıkla mücadelesinden bahsetti

Mark Zuckerberg'i tahtından eden kendi çıkardığı kozmetik markalarıyla dünyanın en genç milyarderleri arasında giren Kylie Jenner, son günlerde özel jetiyle çıktığı lüks tatiliyle gündemde iken hastalığını açıklayarak anksiyete ile mücadele ettiğini dile getirdi.