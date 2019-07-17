Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner hastalıkla mücadelesinden bahsetti
Dünyanın en genç milyarderleri arasında yer alan Kylie Jenner, anksiyete ile mücadele ettiğini dile getirdi.
Mark Zuckerberg'i tahtından eden kendi çıkardığı kozmetik markalarıyla dünyanın en genç milyarderleri arasında giren Kylie Jenner, son günlerde özel jetiyle çıktığı lüks tatiliyle gündemde iken hastalığını açıklayarak anksiyete ile mücadele ettiğini dile getirdi.
Kızının doğumundan sonra yaşadığı iniş ve çıkışları Instagram paylaşımında dile getiren Kylie, 10 yaşından beri kameralar önünde büyümenin zorluklarını anlattı. Jenner, "Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim" itirafında bulundu.
21 yaşındaki ünlü yıldız, "Hayatım mükemmel değil ve sosyal medyada gördükleriniz sadece dış görünüş" ifadelerini kullandı.
Jenner'ın küçüklüğünden beri mücadele ettiği Anksiyete hastalığı nedir?
Anksiyete bozukluğu, psikolojik rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Toplumun %18'ini etkisi altına alan bu problem son derece yorucu olmakla birlikte hayat kalitesini düşürür.