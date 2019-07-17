SON DAKİKA
Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının da olduğu restorana silahlı saldırı! Saldırıda konsolos yardımcısı hayatını kaybetti Haberin devamı.

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner hastalıkla mücadelesinden bahsetti

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner hastalıkla mücadelesinden bahsetti

Dünyanın en genç milyarderleri arasında yer alan Kylie Jenner, anksiyete ile mücadele ettiğini dile getirdi.

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner hastalıkla mücadelesinden bahsetti - Sayfa 1

Mark Zuckerberg'i tahtından eden kendi çıkardığı kozmetik markalarıyla dünyanın en genç milyarderleri arasında giren Kylie Jenner, son günlerde özel jetiyle çıktığı lüks tatiliyle gündemde iken hastalığını açıklayarak anksiyete ile mücadele ettiğini dile getirdi. 

17
Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner hastalıkla mücadelesinden bahsetti - Sayfa 2

Kızının doğumundan sonra yaşadığı iniş ve çıkışları Instagram paylaşımında dile getiren Kylie, 10 yaşından beri kameralar önünde büyümenin zorluklarını anlattı. Jenner, "Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim" itirafında bulundu. 

27
Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner hastalıkla mücadelesinden bahsetti - Sayfa 3

21 yaşındaki ünlü yıldız, "Hayatım mükemmel değil ve sosyal medyada gördükleriniz sadece dış görünüş" ifadelerini kullandı. 

37
Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner hastalıkla mücadelesinden bahsetti - Sayfa 4

Jenner'ın küçüklüğünden beri mücadele ettiği Anksiyete hastalığı nedir?

Anksiyete bozukluğu, psikolojik rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Toplumun %18'ini etkisi altına alan bu problem son derece yorucu olmakla birlikte hayat kalitesini düşürür. 

47