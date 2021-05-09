Dünyanın en fedakar annesi! Amasya'da çocuklarına gözü gibi bakıyor tek bir isteği var
AMASYA'da yaşayan 81 yaşındaki Fatma Günay'ın fedakar anneliği görenleri duygulandırdı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan fedakâr anne Fatma Günay, 43 yaşındaki doğuştan görme ve bedensel engelli kızı Sündüs Günay’ın ve 55 yaşındaki bedensel engelli olan ve şeker hastalığı dolayısıyla sonradan görme yetisini kaybeden oğlu Şaban Günay'ın gören gözleri, yürüyen ayakları oluyor.
Engelli çocukların normal çocuklardan daha çok sevgi ve ilgiye muhtaç olduğunu vurgulayan ve evlat sevgisinin tarifinin mümkün olmadığını aktaran anne Fatma Günay, "İkisinin arasında ömrümü geçiriyorum. Tek zorluğu, ilerleyen yaşım. Allah ömür verdiği müddetçe yavrularımın hizmetindeyim" dedi.
Evlatlarının her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Günay, "Onların mutluluğu bana yetiyor, canları sıkılmasın diye kıpı önüne çıkartıyorum, tuvalet ihtiyaçları olduğunda onları sırtımda taşıyorum. Şaban evladım için yetkililerden yatak istiyorum” dedi.
"Annem içim canımı veririm" diyen 43 yaşındaki bedensel ve görme engelli Sündüs Günay, "Annem benim canım annem, annem için canımı veririm. Allah onu başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.