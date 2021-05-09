Dünyanın en fedakar annesi! Amasya'da çocuklarına gözü gibi bakıyor tek bir isteği var

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan fedakâr anne Fatma Günay, 43 yaşındaki doğuştan görme ve bedensel engelli kızı Sündüs Günay’ın ve 55 yaşındaki bedensel engelli olan ve şeker hastalığı dolayısıyla sonradan görme yetisini kaybeden oğlu Şaban Günay'ın gören gözleri, yürüyen ayakları oluyor.