Dünyanın en eskisi Yozgat'ta bulundu! Literatüre girdi: 3 bin 500 yıllık

Uşaklıhöyük’te keşfedilen, farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli döşeme mozaik, 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski mozaiği olarak literatüre girdi.