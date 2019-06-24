Dünyanın en eski ve en kadim 10 şehrinden biri Gaziantep
Dünyanın en eski şehirlerden biri olan Gaziantep, Gastronomi dalında da UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler ağına girerek turizm potansiyeline sahip olarak ziyaretçilerini kente bekliyor.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan ve kuruluşu Milattan önce 3650 yılı olarak bilinen Gaziantep, dünyanın en eski ve en kadim 10 şehri arasında yer alıyor. Dülük Antik Kenti, Zeugma Antik Kenti, Rumkale, Karkamış Antik Kenti, Tilmen Höyük gibi önemli tarihi kalıntılarının yanı sıra Gastronomi dalında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler ağına girerek önemli bir turizm potansiyeline sahip olan kent ziyaretçilerini bekliyor.
Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden birisi
Arkeolojik çalışmalarda dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden birisi olarak kabul edilen Dülük Antik Kenti, turizmde hedefleri büyüten Gaziantep kent merkezine sadece 10 kilometre uzakta. Tarih boyunca Hititler, Medler, Asurlular ve Persler gibi büyük devletlere ev sahipliği yapmış olan antik kentte dünyada bilinen, yeraltına inşa edilen Mitras tapınaklarının en büyüğü yer alıyor.
Kaya kilise ve kaya mezarları gibi antik dönemlere ait yapıların bulunduğu Dülük Antik kentinin yanı sıra Gaziantep'in simgesi haline dönüşen 'Çingene Kız' mozaiğinin bulunduğu Roma döneminden kalma Zeugma Antik Kenti'nin keşfedilmesi ile kente turist akını yaşanmasını sağladı. Dünyaca ünlü tarihçilerin ve arkeologların uğrak noktası olan kent, hem kültür turizmi hem de gastronomi turizmi açısından bölgenin lokomotifi oldu.
Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Sıtkı Severoğlu, Gaziantep'in bilinen 18 büyük devlete ev sahipliği yaptığını belirterek şunları söyledi: