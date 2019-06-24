Dünyanın en eski ve en kadim 10 şehrinden biri Gaziantep

Kaya kilise ve kaya mezarları gibi antik dönemlere ait yapıların bulunduğu Dülük Antik kentinin yanı sıra Gaziantep'in simgesi haline dönüşen 'Çingene Kız' mozaiğinin bulunduğu Roma döneminden kalma Zeugma Antik Kenti'nin keşfedilmesi ile kente turist akını yaşanmasını sağladı. Dünyaca ünlü tarihçilerin ve arkeologların uğrak noktası olan kent, hem kültür turizmi hem de gastronomi turizmi açısından bölgenin lokomotifi oldu.