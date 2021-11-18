Dünyanın en değerli yumurtası! Değerini duyan inanamadı: Gizli tutularak gelenek halini aldı

Rusya’da Çarlığın yıkılmasından sonra dünyanın dört bir yanına dağılan Faberge yumurtalarından bazıları özel koleksiyoncuların eline geçti. Üzerindeki mücevherlerin yanı sıra sanatçılık ve tasarımıyla da değer kazanan Faberge Yumurtaları’nın tanesine 10 milyon dolar değer biçiliyor.