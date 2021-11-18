Dünyanın en değerli yumurtası! Değerini duyan inanamadı: Gizli tutularak gelenek halini aldı
Rus Çarı için deve kuşu yumurtasından mücevherlerle bezenerek tasarlanan Faberge ailesinin 'Faberge İmparatorluk Yumurtaları', İngiltere’nin başkenti Londra’da sergilenmeye başlandı.
Rus Çarı 3. Alexandr’ın eşi İmparatoriçeye Paskalya Bayramı’nda hediye edilmek üzere tasarlanan ancak gelenek halini alan Faberge Yumurtaları, Londra’nın Victoria ve Albert Müzesi’nde sergilenmeye başladı.
Serginin özel gösterim biletleri şimdiden tükenmek üzere. Günümüze sadece 43 tanesinin ulaştığı 50 yumurtanın tasarımı, Carl Faberge liderliğinde Faberge ailesi ve tasarımcıları tarafından üretildi.
Rusya’da Çarlığın yıkılmasından sonra dünyanın dört bir yanına dağılan Faberge yumurtalarından bazıları özel koleksiyoncuların eline geçti. Üzerindeki mücevherlerin yanı sıra sanatçılık ve tasarımıyla da değer kazanan Faberge Yumurtaları’nın tanesine 10 milyon dolar değer biçiliyor.
Çoğunlukla bu büyük yumurtaların içinde sürpriz başka bir eser daha yer alıyor, bazısının içinde Çarlık sarayının minyatür bir tasarımı bazısının üzerinde ise Romanov Ailesi’nin görselleri mevcut.