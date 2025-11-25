Dünyanın en çok savaş kazanan ülkeleri belli oldu! Türkler kaç savaş kazandı?
Dünyanın en çok savaş kazanan ülkeleri açıklandı. Sürpriz sayıların yer aldığı listede hangi ülke kaç savaş kazandı? İşte detaylar...
İNSANLIK ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA DOĞRU GİDİYOR!
Dünya genelinde artan çatışmalar, insanlığı adeta üçüncü dünya savaşının eşiğine sürüklüyor. Son yıllarda farklı kıtalarda patlak veren bölgesel krizler, diplomatik yolların giderek tıkanması ve güç dengelerinin hızla değişmesi, küresel barışın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi.
ÜLKELER SAVUNMALARINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN YARIŞTA
Bugün, geçmişteki bu savaş galibiyetleri hâlâ uluslararası ilişkilerde yankı buluyor. Güçlü bir savaş geçmişine sahip ülkeler, askeri doktrinlerini modernize ederek küresel politikada söz sahibi olmaya devam ediyor.
OSMANLI - TÜRKİYE TOPLAM KAÇ SAVAŞ KAZANDI?
Her zaferin ardında büyük fedakarlıklar ve kayıplar yatmaktadır. Peki Osmanlı - Türkiye'nin toplam kazandığı savaş sayısı kaç? Raporda Osmanlı-Türkiye'nin toplam kazandığı savaşlara da yer verildi.
İŞTE TARİH BOYUNCA EN FAZLA SAVAŞ KAZANAN ÜLKELER!