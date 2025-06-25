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Dünyanın en çok nefret edilen ülkeleri belli oldu Birinci ülke şaşırtacak

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Dünyanın en çok nefret edilen ülkeleri belli oldu Birinci ülke şaşırtacak

Dünyanın en çok nefret edilen ülkeleri açıklandı. İlk sıranın şaşırttığı listede birinci kim oldu? İşte dünyanın en nefret edilen ülkeleri...

Dünyanın en çok nefret edilen ülkeleri belli oldu Birinci ülke şaşırtacak - Resim: 1

İLK SIRADA NE İSRAİL NE DE ABD VAR!

 Son zamanlarda yapılan bir anket, dünya genelinde en çok nefret edilen ülkeleri ortaya koydu. İlk sıradaki ülke ise şaşırttı...

 Yapılan anket, çeşitli demografik gruplardan ve coğrafi bölgelerden katılımcıların görüşlerini yansıtıyor. Sonuçlar, uluslararası ilişkilerdeki gerginliklerin ve tarihsel olayların halkın algısını nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.

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Dünyanın en çok nefret edilen ülkeleri belli oldu Birinci ülke şaşırtacak - Resim: 2

EN ÇOK NEFRET EDİLEN ÜLKELER AÇIKLANDI

 Anket sonuçlarına göre, belirli ülkeler, politikaları, ekonomik etkileri ve kültürel farklılıkları nedeniyle olumsuz görüşlerin odak noktası haline gelmiş durumda.

 Listedeki ülkeler genellikle dış politikaları, insan hakları sicilleri veya küresel ekonomik etkileri nedeniyle eleştiriliyor. World Population Review dünyanın en çok nefret edilen ülkelerini açıkladı!

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Dünyanın en çok nefret edilen ülkeleri belli oldu Birinci ülke şaşırtacak - Resim: 3

TÜRKİYE'YE YÖNELİK ALGI OPERASYONU AÇIKÇA ORTAYA ÇIKTI

 Özellikle, tüm dünyanın nefretini kazanan İsrail’in sıralamadaki yeri dikkatlerden kaçmadı. İlk 10’da yer almamasına rağmen Türkiye’nin olduğu konum da, listenin taraflı bir bakış açısıyla hazırlandığını gözler önüne serdi.

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Dünyanın en çok nefret edilen ülkeleri belli oldu Birinci ülke şaşırtacak - Resim: 4

İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK NEFRET EDİLEN ÜLKELERİ!

16)  TÜRKİYE

15)  NİJERYA

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