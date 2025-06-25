Dünyanın en çok nefret edilen ülkeleri belli oldu Birinci ülke şaşırtacak

İLK SIRADA NE İSRAİL NE DE ABD VAR!

Son zamanlarda yapılan bir anket, dünya genelinde en çok nefret edilen ülkeleri ortaya koydu. İlk sıradaki ülke ise şaşırttı...

Yapılan anket, çeşitli demografik gruplardan ve coğrafi bölgelerden katılımcıların görüşlerini yansıtıyor. Sonuçlar, uluslararası ilişkilerdeki gerginliklerin ve tarihsel olayların halkın algısını nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.