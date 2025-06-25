Dünyanın en çok nefret edilen ülkeleri belli oldu Birinci ülke şaşırtacak
Dünyanın en çok nefret edilen ülkeleri açıklandı. İlk sıranın şaşırttığı listede birinci kim oldu? İşte dünyanın en nefret edilen ülkeleri...
İLK SIRADA NE İSRAİL NE DE ABD VAR!
Son zamanlarda yapılan bir anket, dünya genelinde en çok nefret edilen ülkeleri ortaya koydu. İlk sıradaki ülke ise şaşırttı...
Yapılan anket, çeşitli demografik gruplardan ve coğrafi bölgelerden katılımcıların görüşlerini yansıtıyor. Sonuçlar, uluslararası ilişkilerdeki gerginliklerin ve tarihsel olayların halkın algısını nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.
EN ÇOK NEFRET EDİLEN ÜLKELER AÇIKLANDI
Anket sonuçlarına göre, belirli ülkeler, politikaları, ekonomik etkileri ve kültürel farklılıkları nedeniyle olumsuz görüşlerin odak noktası haline gelmiş durumda.
Listedeki ülkeler genellikle dış politikaları, insan hakları sicilleri veya küresel ekonomik etkileri nedeniyle eleştiriliyor. World Population Review dünyanın en çok nefret edilen ülkelerini açıkladı!
TÜRKİYE'YE YÖNELİK ALGI OPERASYONU AÇIKÇA ORTAYA ÇIKTI
Özellikle, tüm dünyanın nefretini kazanan İsrail’in sıralamadaki yeri dikkatlerden kaçmadı. İlk 10’da yer almamasına rağmen Türkiye’nin olduğu konum da, listenin taraflı bir bakış açısıyla hazırlandığını gözler önüne serdi.
İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK NEFRET EDİLEN ÜLKELERİ!
16) TÜRKİYE
15) NİJERYA