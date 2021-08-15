Dünyanın en çok korktuğu kadın: Kim Yo-jong! İlk kadın diktatörü olacak

Yarım asırdan uzun bir süredir demir yumrukla yönetilen ve dünyanın en “kapalı kutu” ülkelerinden olan Kuzey Kore, nükleer silah denemeleri, teknik olarak hâlâ savaş halinde olduğu Güney Kore’ye karşı savurduğu tehditleri ve en önemli ‘rakibi’ ABD ile sert bir şekilde restleşmesiyle her an “patlamaya hazır bir bomba” olarak görülüyor.