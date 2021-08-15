Dünyanın en çok korktuğu kadın: Kim Yo-jong! İlk kadın diktatörü olacak
Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-un’un ülke yönetiminde geniş yetkiler verdiği kız kardeşi Kim Yo-jong, son günlerde Güney Kore’ye ve ABD’ye savurduğu tehditlerle gündeme damga vurdu. 32 yaşında ve evli olduğu sanılan Kim Yo-jong, bir ara rahatsızlandığı öne sürülen ağabeyinin ölümü durumunda iktidarı ele geçirecek kişi olarak görülüyor.
Yarım asırdan uzun bir süredir demir yumrukla yönetilen ve dünyanın en “kapalı kutu” ülkelerinden olan Kuzey Kore, nükleer silah denemeleri, teknik olarak hâlâ savaş halinde olduğu Güney Kore’ye karşı savurduğu tehditleri ve en önemli ‘rakibi’ ABD ile sert bir şekilde restleşmesiyle her an “patlamaya hazır bir bomba” olarak görülüyor.
Ülkeyi yöneten İşçi Partisi’nin ve Kuzey Kore’nin lideri olan Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong ise son yıllarda yaptığı çarpıcı açıklamalarla “gölge lider” gibi hareket etmesiyle dikkat çekiyor.
Dünyanın ilk kadın diktatörü olacak
Kim Jong-un’un ölümünden sonra yerine geçmesi amacıyla kardeşine geniş yetkiler verdiği düşünülürken, söz konusu durum gerçekleştiğinde Kim Yo-Jong, “modern tarihte dünyanın ilk kadın diktatörü” olacak.
Peki, son günlerde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Kim Yo-jong hakkında neler biliniyor ve ülkenin lideri olması durumunda dünyayı nasıl bir tehdit bekliyor?