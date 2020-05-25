Dünyanın en çok kazanan tenisçisi Serena Williams'ı deviren Japon Osaka oldu
Tenis dünyasının en fazla kazanan kadın raketi Naomi Osaka oldu. Amerikalı Serena Williams'ı tahtından indiren Japon sporcu, son 12 ayda sponsorluklar ve kazandığı turnuvalar sayesinde kasasına 37,4 milyon dolar götürmeyi başardı.
Dünyaca ünlü iş ve ekonomi dergisi Forbes'un en çok kazanan kadın sporcularla ilgili yaptığı listeye göre 22 yaşındaki raket, son bir yılda en fazla şampiyonluk yaşayan sporcu olma başarısını da gösterdi.
111
Gelir sıralamasında son dört yıldır birinci sıradaki Serena Williams ise 1,4 milyon dolar daha düşük kazanç ile ikinci sırada kaldı.
211
2015'te Rus sporcu Maria Sharapova 29,7 milyon dolarlık yıllık geliri ile kadın tenisçiler arasında rekor kazanca imza atmıştı.
311
2018'de Amerikan Açık, 2019'da ise Avustralya Açık'ı kazanarak kariyerinde iki grand slam kupası kaldırmayı başaran Japon raket Osaka şu anda dünya sıralamasında 10. basamakta bulunuyor.
411