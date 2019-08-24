Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson parasını nasıl harcamış

Forbes geçtiğimiz günlerde dünyada en çok kazanan aktörleri yayınlamıştı. Birinci sırada ise The Rock (Kaya) lakabıyla tanınan Dwayne Johnson, 2016'ın ardından 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasında da dünyanın en çok kazanan aktörü ilan edildi. Forbes'in listeyi yayınlamasından sonra aklımıza gelen ilk soru ise aktörlerin bu paraları nasıl harcadıkları olmalı. Hızlı ve Öfkeli filminden de tanıdığımız Hobbs ve Shaw ile gündemde olan 47 yaşındaki oyuncu hakkında bilmeniz gerekenleri ve kazandıkları paraları nasıl harcadıklarını derledik.