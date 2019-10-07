Dünyanın en çekici büyükannesi yeni paylaşımıyla olay oldu
Dünyanın en çekici ve seksi büyükannesi lakaplı 49 yaşındaki Gina Stewart'ın yeni paylaşımı olay yarattı.
Dünyanın en çekici ve seksi büyükannesi lakaplı 49 yaşındaki Gina Stewart, Instagram'da paylaştığı cesur fotoğraflarla tanındı.
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Dört çocuğu ve bir torunu olan Gina Stewart'ın en büyük çocuğu 28 yaşında.
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Fenomen büyükanne Gina Stewart, 49'uncu yaş gününü köpek balıklarının yaşadığı sularda jetski sürerek kutladı.
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Gina Stewart tehlikeli sularda jetski kullandığı anları son derece keyifli olarak niteledi.
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