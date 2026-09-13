Dünyanın en büyük tekstil firmasından kötü haber! Tüm fabrikalarını kapatıyor

FATİH ALTAYLI: "DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜRETİCİSİYDİ"

Gazeteci Fatih Altaylı, şirketin alanında dünyanın en önemli üreticisi olduğunu belirterek, Türkiye'de sanayi kalelerinin tek tek yıkılmasına dikkat çekti.

Altaylı, internet sitesinde paylaştığı yazıda Orta Anadolu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik krizin boyutunu kimse bir türlü anlamıyordu. Bir dönemin ihracat rekortmeni, Türkiye’nin yüz akı şirketlerden Vestel büyük sıkıntılar yaşıyor. Dev bir grubun çatısı altındaki Beko ve Arçelik zorda olmasa da 2025 yılında 10 milyar TL’ye yakın zarar açıkladı.

Tekstilde durumu yıllardır anlatmaya çalışıyoruz.

Ama tüm bu uyarılardan çok daha önemli bir uyarı Orta Anadolu’dan geldi.

Coğrafi olarak da, şirket olarak da.

Orta Anadolu Tekstil olarak bilinen Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. şirketin faaliyetlerini dün itibarıyla durdurdu. Ekim ayında da tamamen yok olacak.