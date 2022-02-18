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Dünyanın en büyük kripto soygununu yaptılar! Yaptıkları o hatayla yakayı ele verdiler

Dünyanın en büyük kripto soygununu yaptılar! Yaptıkları o hatayla yakayı ele verdiler

2016’da 4.5 milyar dolarlık kripto para çalınmıştı. Parayı aklayan Heather Morgan ve kocası Ilya Lichtenstein’ın, ellerindeki servete rağmen nasıl yakalandığı ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük kripto soygununu yaptılar! Yaptıkları o hatayla yakayı ele verdiler

2016’da kripto para borsası Bitfinex’e düzenlenen hacker saldırısında 4.5 milyar dolarlık (61.2 milyar lira) kripto para kaybolmuştu. Parayı çalanların kimliği belirlenememişti.

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Dünyanın en büyük kripto soygununu yaptılar! Yaptıkları o hatayla yakayı ele verdiler

Fakat kendilerine ‘Wall Street Timsahları’ adını takan Ilya Lichtenstein (34) ve eşi Heather Morgan’ın (31) çalınan parayı akladığı tespit edilmişti. 

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Dünyanın en büyük kripto soygununu yaptılar! Yaptıkları o hatayla yakayı ele verdiler

 Amerikan mağazalar zinciri Wallmart’ın bir elektronik posta adresine gönderdiği 500 dolarlık (6 bin 808 lira) hediye çeki, polisi harekete geçirdi.

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Dünyanın en büyük kripto soygununu yaptılar! Yaptıkları o hatayla yakayı ele verdiler

Çünkü Wallmart’ın cep telefonu uygulamasından harcanan çekin üzerinde Bitfinex soygunundaki parayı aklayanlardan Heather Morgan’ın adı vardı.

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