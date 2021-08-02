'Dünyanın en büyük ağızlı kadını' oldu! Rekorlar Kitabı'na girdi ağız genişliği şaşırttı
Bir TikTok fenomeni, 'Dünyanın en büyük ağızlı kadını' oldu. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren fenomenin ağız hatlarının dikey ve geniş olarak ölçüsü şaşırttı.
ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan bir sosyal medya fenomeni dünyanın en büyük ağızlı kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
TikTok’ta sık sık paylaştığı videolarla ün kazanan Samantha Ramsdell adlı kadının ağzı Guinness ekibi tarafından ölçülürken, dünyanın en büyük ağızlı kadını olarak listeye girdi.
Dünyanın en büyük ağızlı kadını olması sonrasında açıklamada bulunan Samantha Ramsdell, her zaman büyük bir ağzı olduğunu söylerken, “Ağzım sebebiyle bu kadar ünlü olmanın mümkün olacağını hiç düşünmemiştim” dedi.
TikTok’ta paylaştığı videolarda, ağzına üç çörek, tam elma ya da büyük boy patates kızartması sığdırmasıyla tanınan Ramsdell, büyük ağızlı olmanın iyi bir şey olmadığını, küçükken arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını söyledi.