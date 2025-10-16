BIST 10.371
Dünyanın en büyük 30 ekonomisi belli oldu! İşte Türkiye'nin yeri

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomilerin nominal GSYİH büyüklüklerine ilişkin son verilerini paylaştı.

“World Economic Outlook” raporuna göre hazırlanan sıralama, dünya genelinde bir yıl içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin cari fiyatlarla toplam değerini baz alıyor. Bu veriler, ülkelerin ekonomik gücünü ve küresel piyasalardaki konumlarını net biçimde ortaya koyarken, üretim kapasitesini artıran ve yavaşlayan ekonomileri de gözler önüne seriyor.

İşte dünyanın en büyük 40 ekonomisinde Türkiye'nin yeri...

30. Tayland: $546 Milyar

29. Birleşik Arap Emirlikleri: $549 Milyar

28. Singapur: $565 Milyar

27. İsrail: $583 Milyar

26. İrlanda: $599 Milyar

25. İsveç: $620 Milyar

24. Arjantin: $684 Milyar

23. Belçika: $685 Milyar

22. Tayvan: $805 Milyar

21. İsviçre: $947 Milyar

20. Polonya: $980 Milyar

