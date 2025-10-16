Dünyanın en büyük 30 ekonomisi belli oldu! İşte Türkiye'nin yeri
Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomilerin nominal GSYİH büyüklüklerine ilişkin son verilerini paylaştı.
“World Economic Outlook” raporuna göre hazırlanan sıralama, dünya genelinde bir yıl içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin cari fiyatlarla toplam değerini baz alıyor. Bu veriler, ülkelerin ekonomik gücünü ve küresel piyasalardaki konumlarını net biçimde ortaya koyarken, üretim kapasitesini artıran ve yavaşlayan ekonomileri de gözler önüne seriyor.
İşte dünyanın en büyük 40 ekonomisinde Türkiye'nin yeri...
30. Tayland: $546 Milyar
29. Birleşik Arap Emirlikleri: $549 Milyar
28. Singapur: $565 Milyar
27. İsrail: $583 Milyar
26. İrlanda: $599 Milyar
25. İsveç: $620 Milyar
24. Arjantin: $684 Milyar
23. Belçika: $685 Milyar
22. Tayvan: $805 Milyar
21. İsviçre: $947 Milyar
20. Polonya: $980 Milyar