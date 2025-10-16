Dünyanın en büyük 30 ekonomisi belli oldu! İşte Türkiye'nin yeri

“World Economic Outlook” raporuna göre hazırlanan sıralama, dünya genelinde bir yıl içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin cari fiyatlarla toplam değerini baz alıyor. Bu veriler, ülkelerin ekonomik gücünü ve küresel piyasalardaki konumlarını net biçimde ortaya koyarken, üretim kapasitesini artıran ve yavaşlayan ekonomileri de gözler önüne seriyor.