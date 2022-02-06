Dünyanın en büyüğü Eskişehir'de yapıldı! 30 bin tane kullanıldı: Uzayda bile kimse bu rekoru kıramaz
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde altıncısı düzenlenen festivalde yeni bir rekora imza atıldı.
Sivrihisar Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Dövme Sucuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
114
Eskişehir kent merkezinden ve çevre illerden binlerce kişinin katıldığı vatandaşlar doyasıya sucuk yedi.
214
İlçedeki Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı’nda düzenlenen festivalde yöresel lezzetlerin de tadına bakan vatandaşlar, güneşli havanın da tadını çıkardı.
314
Etkinlikte temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci, temsili kıyafet giyerek vatandaşları eğlendirdi.
414