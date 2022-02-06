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Dünyanın en büyüğü Eskişehir'de yapıldı! 30 bin tane kullanıldı: Uzayda bile kimse bu rekoru kıramaz

Dünyanın en büyüğü Eskişehir'de yapıldı! 30 bin tane kullanıldı: Uzayda bile kimse bu rekoru kıramaz

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde altıncısı düzenlenen festivalde yeni bir rekora imza atıldı.

Dünyanın en büyüğü Eskişehir'de yapıldı! 30 bin tane kullanıldı: Uzayda bile kimse bu rekoru kıramaz

Sivrihisar Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Dövme Sucuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 

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Dünyanın en büyüğü Eskişehir'de yapıldı! 30 bin tane kullanıldı: Uzayda bile kimse bu rekoru kıramaz

Eskişehir kent merkezinden ve çevre illerden binlerce kişinin katıldığı vatandaşlar doyasıya sucuk yedi.

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Dünyanın en büyüğü Eskişehir'de yapıldı! 30 bin tane kullanıldı: Uzayda bile kimse bu rekoru kıramaz

İlçedeki Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı’nda düzenlenen festivalde yöresel lezzetlerin de tadına bakan vatandaşlar, güneşli havanın da tadını çıkardı.

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Dünyanın en büyüğü Eskişehir'de yapıldı! 30 bin tane kullanıldı: Uzayda bile kimse bu rekoru kıramaz

Etkinlikte temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci, temsili kıyafet giyerek vatandaşları eğlendirdi.

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