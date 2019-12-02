Dünyanın dört bir yanından nadir bulunan tavukları topladı yurt dışına satıyor

Ülke ülke gezip yumurtalarını alıp büyüttüğü 70 çeşit tavuğu üreterek meraklılarına ulaştıran, Türkiye’nin sayılı süs tavuğu yetiştiricilerinden olan Bursalı girişimci Ömer Faruk Erdönmez, ilginç ve bir hayli kazançlı işi sayesinde gören ve duyanları hayretler içerisinde bırakıyor. Erdönmez ayrıca Türkiye’ye süs tavukçuluğunu sevdiren bir kaç kişiden bir tanesi.