Dünyanın dört bir yanından nadir bulunan tavukları topladı yurt dışına satıyor
Tarım ve sanayi alanında en önemli şehirlerimizden Bursa'da bir girişimci vatandaşın dünyanın farklı ülkelerinden süs tavuğu yumurtaları getirip ürettiği tavukları şimdi dünyaya satıyor.
Ülke ülke gezip yumurtalarını alıp büyüttüğü 70 çeşit tavuğu üreterek meraklılarına ulaştıran, Türkiye’nin sayılı süs tavuğu yetiştiricilerinden olan Bursalı girişimci Ömer Faruk Erdönmez, ilginç ve bir hayli kazançlı işi sayesinde gören ve duyanları hayretler içerisinde bırakıyor. Erdönmez ayrıca Türkiye’ye süs tavukçuluğunu sevdiren bir kaç kişiden bir tanesi.
Erdönmez, dünyanın farklı ülkelerine giderek o ülkeye has süs tavuk yumurtalarını alarak getiriyor. Getirdiği bu yumurtalardan civciv üreterek bunları çoğaltıyor.
Şimdiye kadar 70 çeşit süs tavuğu çeşidini üretmeyi başaran Erdönmez, her biri bir birinden farklı bu tavukları 100 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.
Bu işi belgeli ve faturalı yapan Erdönmez, Osmanlı sultan tavuğunu da Türkiye’ye getiren ilk kişi olarak biliniyor. Çiftliğinde 70 çeşit birlerce tavuk, sülün, ördek, kaz, hindi çeşidi bulunuyor. Bu çiftliğe giren ziyaretçiler kendini hayvanat bahçesinde sanıyor.