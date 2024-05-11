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Dünyanın dört bir yanında Kuzey Işıkları! Türkiye'de de görüldü, inanılmaz fotoğraflar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Dünyanın dört bir yanında Kuzey Işıkları! Türkiye'de de görüldü, inanılmaz fotoğraflar

Milyonlarca insanın her yıl onu görmek için kilometrelerce yol katettiği kuzey ışıkları, daha önce hiç görülmeyen noktalara kadar indi. O noktalardan biri de Türkiye oldu... Trabzon'dan gelen görüntüler çok beğenildi...

Dünyanın dört bir yanında Kuzey Işıkları! Türkiye'de de görüldü, inanılmaz fotoğraflar

Güneş patlaması sonrası oluşan Kuzey Işıkları Ukrayna, Danimarka, Hollanda ve New York'tan sonra Türkiye'de de görüldü. 

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Dünyanın dört bir yanında Kuzey Işıkları! Türkiye'de de görüldü, inanılmaz fotoğraflar

 Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesinde güzel görüntü oluşturdu.

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Dünyanın dört bir yanında Kuzey Işıkları! Türkiye'de de görüldü, inanılmaz fotoğraflar

Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor. 

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Dünyanın dört bir yanında Kuzey Işıkları! Türkiye'de de görüldü, inanılmaz fotoğraflar

Ukrayna

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