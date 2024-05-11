Dünyanın dört bir yanında Kuzey Işıkları! Türkiye'de de görüldü, inanılmaz fotoğraflar
Anadolu Ajansı
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Milyonlarca insanın her yıl onu görmek için kilometrelerce yol katettiği kuzey ışıkları, daha önce hiç görülmeyen noktalara kadar indi. O noktalardan biri de Türkiye oldu... Trabzon'dan gelen görüntüler çok beğenildi...
Güneş patlaması sonrası oluşan Kuzey Işıkları Ukrayna, Danimarka, Hollanda ve New York'tan sonra Türkiye'de de görüldü.
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Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesinde güzel görüntü oluşturdu.
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Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.
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Ukrayna
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