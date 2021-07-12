Dünyanın 3D yazıcı ile üretilen ilk elektrikli otomobili Türkiye’de

Marka diğer tüm otomobilleri gibi çevre dostu ve kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek tasarıma sahip. ABS, klima, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, arka kameralar, hidrolik direksiyon, elektrikli park freni, geniş multimedya ekranı bulunan YOYO’da bataryayı taşımak için özel batarya taşıma sistemi de yer alıyor.