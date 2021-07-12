Dünyanın 3D yazıcı ile üretilen ilk elektrikli otomobili Türkiye’de
İtalyan otomobil şirketi XEV tarafından üretilen dünyanın 3D yazıcı ile üretilen ilk elektrikli otomobili YOYO Türkiye yollarında.
Şasi, camlar ve lastikler dışında tamamen 3D yazıcıda üretilen otomobil bu sayede sonsuz kişileştirme imkanları sunuyor. Her bütçeye uygun fiyatı ile dikkat çeken YOYO’nun getirdiği en büyük yenilik ise taşınabilen bataryası.
Bu özellik sayesinde elektrikli otomobilinizi yeden batarya ile değiştirebileceksiniz. Dünyanın ilk 3D otomobili YOYO XEV Türkiye distribütörü XFM Otomotiv A.Ş. tarafından Türkiye’de satışa sunuldu.
Marka diğer tüm otomobilleri gibi çevre dostu ve kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek tasarıma sahip. ABS, klima, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, arka kameralar, hidrolik direksiyon, elektrikli park freni, geniş multimedya ekranı bulunan YOYO’da bataryayı taşımak için özel batarya taşıma sistemi de yer alıyor.
150 kilometre menzile ve 80 kilometre hıza sahip olan mini şehir otomobili YOYO’yu 16 yaşından büyük B1 ehliyet sahipleri de kullanabiliyor.