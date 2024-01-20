Dünya'dan uzaydaki Alper Gezeravcı'yı fotoğraflayacak! Gökyüzü meraklısı emekli vatandaş hayallerine kavuşacak
Emekli olduktan sonra gökyüzüne merak salan Şenol Şanlı, evinin bodrumunda kurduğu atölyede teleskop üretmeye başladı. Boş vakitlerinde ise ay ve gezegen fotoğrafları çeken Şanlı’nın bir hayali ise Türk astronot Alper Gezeravcı sayesinde gerçek olacak. Şanlı, Gezeravcı’nın içerisinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu ayın önünden geçerken fotoğraflarını çekecek.
Bursa'da yaşayan Şenol Şanlı, özel sektörden emekli olmasının ardından teleskoplara ve gökyüzünü gözlemlemeye merak saldı. Kendi kendini yetiştirerek gök bilimi ve uzay hakkında birçok şey öğrenen Şanlı, evinin bodrum katını atölyeye çevirdi. Burada kendi yaptığı teleskopla ayı gözlemlemeye başladı.
Ayın evrelerinin fotoğrafını çekerek uzaya merakı daha da artan Şanlı, daha sonra gezegenleri, yıldızları ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu fotoğraflamaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesinin ardından en uygun zamanda ayın önünden geçerken fotoğrafını çekeceğini söyleyen Şanlı, “Bursa'dan bir meraklı olarak Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonuyla ayın önünden geçerken fotoğraflamak istiyorum. Bunun için çalışacağım” dedi.
Emekliliğinin tadını gökyüzünü gözlemleyerek çıkarıyor
Şenol Şanlı “Burası benim evimin bodrumu. Yaklaşık 24 yıl önce burada hobimi keşfettim, gökyüzüne merakım olduğunu keşfettim. Gökyüzü ile ilgili kendimi yetiştirmeye çalıştım. Teleskop aynası yapmayı öğrendim, daha sonra yapmaya başladım. İç bükey aynalar yapıyoruz. Bu aynaların yapma süreci uzun bir zaman alıyor.