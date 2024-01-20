Dünya'dan uzaydaki Alper Gezeravcı'yı fotoğraflayacak! Gökyüzü meraklısı emekli vatandaş hayallerine kavuşacak

Bursa'da yaşayan Şenol Şanlı, özel sektörden emekli olmasının ardından teleskoplara ve gökyüzünü gözlemlemeye merak saldı. Kendi kendini yetiştirerek gök bilimi ve uzay hakkında birçok şey öğrenen Şanlı, evinin bodrum katını atölyeye çevirdi. Burada kendi yaptığı teleskopla ayı gözlemlemeye başladı.