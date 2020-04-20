Dünyadan koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 640 bini geçti
Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 640 bini geçti. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya, İspanya, Çin, ABD, İran, İtalya ve Fransa oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesinde yer alan bilgiye göre; dünyada virüs bulaşan 640 bin 107 kişi iyileşti.
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En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (91 bin 500), İspanya (80 bin 587), ABD (71 bin 489), İran (59 bin 273), İtalya (48 bin 877) ve Fransa (36 bin 578) oldu.
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Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 84 kişi hastalığı yendi.
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 442 bin 264'e ulaştı.
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