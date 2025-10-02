Dünyadan İsrail’in Sumud filosu saldırısına tepki

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Avrupa’daki birçok ülkede binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukasını kırmayı ve Filistinlilere insanı yardım malzemesi ulaştırmayı hedefleyen aktivistler için eylemler düzenlemeye devam ediyor. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, İngiltere ve İrlanda’nın da dahil olduğu ülkelerdeki göstericiler sokakları ve meydanları doldurarak, İsrail’in Sumud filosuna yönelik uluslararası hukuka aykırı müdahalesini protesto ediyor.