Dünyadan İsrail’in Sumud filosu saldırısına tepki

ChatGPT: İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na ait gemileri durdurdu ve saldırının ardından dünya genelinde geniş çaplı tepkiler yaşandı. Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Amerika’da binlerce gösterici, sokaklarda ve meydanlarda Filistin’e destek pankartları ve bayraklarıyla yürüyüş düzenleyerek İsrail’in saldırılarını protesto etti.

Dünyadan İsrail’in Sumud filosu saldırısına tepki - Resim: 1

İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götürmek için Akdeniz’den yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na (GSF) ait gemileri durdurdu. İsrail'in Sumud Filosu’na saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

Dünyadan İsrail’in Sumud filosu saldırısına tepki - Resim: 2

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Avrupa’daki birçok ülkede binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukasını kırmayı ve Filistinlilere insanı yardım malzemesi ulaştırmayı hedefleyen aktivistler için eylemler düzenlemeye devam ediyor. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, İngiltere ve İrlanda’nın da dahil olduğu ülkelerdeki göstericiler sokakları ve meydanları doldurarak, İsrail’in Sumud filosuna yönelik uluslararası hukuka aykırı müdahalesini protesto ediyor.

Dünyadan İsrail’in Sumud filosu saldırısına tepki - Resim: 3

İSPANYA

İspanya genelinde gerçekleştirilen gösterilerde ise birçok şehirde sokaklarda Filistin bayrakları ile yürüyüşler düzenlenerek, Filistin ‘e destek sloganları atıldı. Binlerce kişinin bir araya geldiği meydanlarda İsrail’in bölgede neden olduğu insanlık krizi kınanırken, çeşitli performanslar gerçekleştirilerek Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekildi.

Dünyadan İsrail’in Sumud filosu saldırısına tepki - Resim: 4

BELÇİKA 

Brüksel'de birçok sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yüzlerce gösterici, Belçika Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı.

