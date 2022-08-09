Dünyadaki en ilginç oteller! Buralarda kalmak cesaret ister

Otel denildiği zaman insanın aklına direk dinlenmek, huzur ve tatil geliyor. Ancak dünya üzerinde öyle oteller var ki, ne dinlenmeye, ne de uyumaya cesaret edebilirsiniz. Kimi otel tamamıyla suyun altındayken, kimisinde vahşi hayvanlarla neredeyse birlikte yaşıyorsunuz. İşte dünyadaki konseptleri ile ilgi çeken en ilginç oteller...