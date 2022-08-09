BIST 2.786
DOLAR 17,95
EURO 18,36
ALTIN 1.034,78

Dünyadaki en ilginç oteller! Buralarda kalmak cesaret ister

Dünyadaki en ilginç oteller! Buralarda kalmak cesaret ister

Dünya üzerinde bulunan farklı konseptlerdeki oteller oldukça ilgi çekiyor. Otellerin bazıları huzur veren cinsten olurken, bazıları ise tüyler ürpertiyor...

Dünyadaki en ilginç oteller! Buralarda kalmak cesaret ister

Otel denildiği zaman insanın aklına direk dinlenmek, huzur ve tatil geliyor. Ancak dünya üzerinde öyle oteller var ki, ne dinlenmeye, ne de uyumaya cesaret edebilirsiniz. Kimi otel tamamıyla suyun altındayken, kimisinde vahşi hayvanlarla neredeyse birlikte yaşıyorsunuz. İşte dünyadaki konseptleri ile ilgi çeken en ilginç oteller...

125
Dünyadaki en ilginç oteller! Buralarda kalmak cesaret ister

SURVIVAL CAPSULE HOTEL (KAPSÜL OTEL) / HOLLANDA

225
Dünyadaki en ilginç oteller! Buralarda kalmak cesaret ister

DOG BARK INN / IDAHO - ABD

325
Dünyadaki en ilginç oteller! Buralarda kalmak cesaret ister

NULL STERN / İSVİÇRE

425