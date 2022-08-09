Dünyadaki en ilginç oteller! Buralarda kalmak cesaret ister
Dünya üzerinde bulunan farklı konseptlerdeki oteller oldukça ilgi çekiyor. Otellerin bazıları huzur veren cinsten olurken, bazıları ise tüyler ürpertiyor...
Otel denildiği zaman insanın aklına direk dinlenmek, huzur ve tatil geliyor. Ancak dünya üzerinde öyle oteller var ki, ne dinlenmeye, ne de uyumaya cesaret edebilirsiniz. Kimi otel tamamıyla suyun altındayken, kimisinde vahşi hayvanlarla neredeyse birlikte yaşıyorsunuz. İşte dünyadaki konseptleri ile ilgi çeken en ilginç oteller...
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SURVIVAL CAPSULE HOTEL (KAPSÜL OTEL) / HOLLANDA
225
DOG BARK INN / IDAHO - ABD
325
NULL STERN / İSVİÇRE
425