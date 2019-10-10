Dünyada YouTuber'ların bir ayda kazandığı para dudak uçuklatıyor! En çok kim kazanıyor
Dünyanın en büyük video platformu YouTube'dan milyonlar kazanan Youtuber'ların listesi açıklandı.
Dünyanın en büyük video platformu YouTube'un açılmasıyla birlikte yeni bir meslek ortaya çıkmış oldu. YouTube gençlerin kendilerini göstermeleri için de bir fırsat verip para kazanmalarına da aracı oldu. Bilinen o ki YouTober'lar şu anda bu sayede milyonlar kazanabiliyorlar.
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'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ettiği biliniyor.
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Bununla birlikte Fitness kanallarını mercek altına alan Golf Support isimli site, dünya çapında yayın yapan bu kanalların gelirlerini sıraladığı bir liste yayınladı.
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Peki en popüler YouTuber’lar kim? İşte dünya genelinde en çok aboneye sahip olan isimler...
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