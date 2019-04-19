Dünyada Yılın Otomobili belli oldu İşte 2019 ödülünün sahibi

Jaguar’ın ilk elektrikli aracı "2019 Dünyada Yılın Otomobili" ödülünün yanında, en iyi tasarım, en iyi yeşil araba ödülü ve en iyi kapsamlı araç ödüllerini aldı.

YILIN LÜKS OTOMOBİLİ AUDİ A7