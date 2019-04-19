Dünyada Yılın Otomobili belli oldu İşte 2019 ödülünün sahibi
Otomotiv sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası NewYork Otomobil Fuarı kapılarını 119'uncu kez açtı. Fuarda "2019 Dünyada Yılın Otomobili", "2019 Yılın Lüks Arabası", "2019 Dünyada Yılın Performans Otomobili" gibi ödüller de sahiplerini buldu.
Jaguar I-Pace elektrikli SUV, New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda verilen Dünya Otomobil Ödülleri'ni topladı.
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Jaguar’ın ilk elektrikli aracı "2019 Dünyada Yılın Otomobili" ödülünün yanında, en iyi tasarım, en iyi yeşil araba ödülü ve en iyi kapsamlı araç ödüllerini aldı.
YILIN LÜKS OTOMOBİLİ AUDİ A7
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Fuarda "2019 Yılın Lüks Arabası" ödülü Audi A7 modeline verildi.
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Fuarda "2019 Dünyada Yılın Performans Otomobili" ödülü McLaren 720S modeline verildi.
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