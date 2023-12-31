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Dünyada yeni yıl coşkusu başladı! Yeni Zelanda 2024’e “Merhaba” dedi! İşte kutlamalar...

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Dünyada yeni yıl coşkusu başladı! Yeni Zelanda 2024’e “Merhaba” dedi! İşte kutlamalar...

Dünyada 2024 yılı resmen başladı. Dünyada yeni yıla giren ilk yer Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası oldu. Kiritimati, Türkiye saatiyle Türkiye saatiyle 13.00'te 2024'e "merhaba" derken, Kiritbati'yi bir saat sonra Yeni Zelanda izledi. İşte dünyadan 2024 yılbaşı kutlamaları...

Dünyada yeni yıl coşkusu başladı! Yeni Zelanda 2024’e “Merhaba” dedi! İşte kutlamalar...

Yeni Zelanda, havaifişekler eşliğinde 2024'e "merhaba" dedi. Yeni Zelanda ile birlikte Samoa ve Tonga da yeni yıla girdi. 

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Dünyada yeni yıl coşkusu başladı! Yeni Zelanda 2024’e “Merhaba” dedi! İşte kutlamalar...

Avustralya ise Türkiye saatiyle 16'da yeni yıla girecek. Bu yıl Avustralya'nın Sydney limanındaki kutlamalarda 8 tona yakın havai fişek kullanılması planlanıyor.

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Dünyada yeni yıl coşkusu başladı! Yeni Zelanda 2024’e “Merhaba” dedi! İşte kutlamalar...

Avustralya'dan bir saat sonra Papua Yeni 2024'ü karşılayacak. Samoa'ya yaklaşık 164 kilometre mesafede, Güney Pasifik'teki "Amerikan Samoası" ise 2024'e en son giren ülke olacak.

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Dünyada yeni yıl coşkusu başladı! Yeni Zelanda 2024’e “Merhaba” dedi! İşte kutlamalar...

Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'de yeni yıl, büyük bir havai fişek gösterisiyle karşılandı. Şehirdeki en uzun yapı olan Sky Kulesi'nin tepesinden atılan havai fişekler, gecenin karanlığını aydınlattı.

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