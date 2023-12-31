Dünyada yeni yıl coşkusu başladı! Yeni Zelanda 2024’e “Merhaba” dedi! İşte kutlamalar...
Dünyada 2024 yılı resmen başladı. Dünyada yeni yıla giren ilk yer Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası oldu. Kiritimati, Türkiye saatiyle Türkiye saatiyle 13.00'te 2024'e "merhaba" derken, Kiritbati'yi bir saat sonra Yeni Zelanda izledi. İşte dünyadan 2024 yılbaşı kutlamaları...
Yeni Zelanda, havaifişekler eşliğinde 2024'e "merhaba" dedi. Yeni Zelanda ile birlikte Samoa ve Tonga da yeni yıla girdi.
Avustralya ise Türkiye saatiyle 16'da yeni yıla girecek. Bu yıl Avustralya'nın Sydney limanındaki kutlamalarda 8 tona yakın havai fişek kullanılması planlanıyor.
Avustralya'dan bir saat sonra Papua Yeni 2024'ü karşılayacak. Samoa'ya yaklaşık 164 kilometre mesafede, Güney Pasifik'teki "Amerikan Samoası" ise 2024'e en son giren ülke olacak.
Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'de yeni yıl, büyük bir havai fişek gösterisiyle karşılandı. Şehirdeki en uzun yapı olan Sky Kulesi'nin tepesinden atılan havai fişekler, gecenin karanlığını aydınlattı.