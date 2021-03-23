Dünya'da uzaylıların gerçek olduğunu düşündüren 6 tuhaf yaratık
Dünya dışında yaşam var mı henüz kesinlikle ispatlanmış değil. Ancak Dünya'daki bazı canlılar diğer evrenlerdeki canlılara dair ipuçları sağlıyor. İşte uzaylıların var olduğunu düşündüren 6 tuhaf yaratık...
Yapılan yatırımlar, yürütülen ve ileride gerçekleştirilmesi planlanan görevlerle dünya dışı yaşam için arayışlar her zamankinden daha da revaçta. Ancak hala yaşamın bulunduğundan emin olduğumuz tek gezegen Dünya.
Bununla birlikte; evimizi paylaştığımız bazı yaratıklar, diğer gezegenlerde canlıların hayatta kalabileceği muhtemel ortamlara dair ipuçları sağlıyor. Söz konusu canlılar; aşırı soğuk, aşırı sıcak ya da düşük oksijen gibi ekstrem koşullarda yaşamını sürdürüyor ve bu diğer gezegenlerde hayat belirtisi bulma ümidi veriyor.
İşte bilim sitesi Inverse'e göre uzaylıların var olduğunu düşündüren 6 tuhaf ve ekstrem yaratık:
Volkanik tüp solucanı
Bu hayvanlar, volkanik faaliyetler sonucunda deniz tabanında yayılan besinleri afiyetle tüketiyor. Denizin derinliklerindeki soğuk ve yüksek basınçlı ortamda yaşamını sürdürüyor. Yaklaşık üç metre uzunluğa ulaşabilen bu yaratıkların gözleri, ağzı ve bağırsakları yok.
Tardigrad
Su ayısı adıyla da tanınan Tardigradlar, adından da anlaşabileceği gibi suda yaşayan, 8 kısa ve kalın bacağa ve yaşamak güçlü bir iradeye sahip mikroskobik (0.3-0.5 milimetre uzunluğunda) yaratıklar. Dünya genelinde 5 kitlesel yok oluştan kurtulmayı başaran Tardigradlar, eksi 200 santigrat derece soğuğa ve 150 santigrat derece sıcaklığa dayanabiliyor. Su ayıları, uzayda bile hayatta kalabiliyor.