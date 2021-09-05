Dünyada tek! İstanbul'da bu mesleği yapmayana kız verilmiyor: Hastalık gibi bir şey

Günümüzde devam ediyor: Binkılıç İtfaiye Çalışanları, Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve itfaiyeci Güray Güngör (40), "1960 yılında Bınkılıç Köyü'nün itfaiye ile ilişkisi başlıyor. Günümüzde ise hala kuşak kuşak bu meslek devam ediyor." dedi.