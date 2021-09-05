Dünyada tek! İstanbul'da bu mesleği yapmayana kız verilmiyor: Hastalık gibi bir şey
İSTANBUL'un Çatalca ilçesine bağlı Binkılıç köyünde yıllardır süren gelenek duyanları şaşkına çevirtti.
Çatalca'nın Binkılıç Köyü 'İtfaiye Köyü' olarak biliniyor. 1960 yılından bu yana itfaiyeci yetiştiren bu köy emekli olan ve vefat edenlerle birlikte toplam 320 itfaiyeci çıkarmış durumda.
Şu anda Binkılıçlı Köyü'nden 103 kişi İstanbul İtfaiyesi'nde çalışıyor.
2 şehit: Günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlasa da köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor. Köyün iki itfaiye şehidi de bulunuyor.
Günümüzde devam ediyor: Binkılıç İtfaiye Çalışanları, Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve itfaiyeci Güray Güngör (40), "1960 yılında Bınkılıç Köyü'nün itfaiye ile ilişkisi başlıyor. Günümüzde ise hala kuşak kuşak bu meslek devam ediyor." dedi.