Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Röntgen çekilip tescillendi

2018 yılında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, "Cumhurbaşkanımızın da sürü büyütme programları yatırımları bunu biraz daha faydalı yöne götürüyor. İnşallah biz bu hayvanımızı sayı olarak daha da yükselteceğiz" dedi.