Dünyada sadece Van'da yetişiyor! Röntgen çekilip tescillendi
DÜNYADA sadece Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen Norduz koyunu özellikleri ve görünümüyle görenleri şaşkına çevirdi.
2018 yılında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, "Cumhurbaşkanımızın da sürü büyütme programları yatırımları bunu biraz daha faydalı yöne götürüyor. İnşallah biz bu hayvanımızı sayı olarak daha da yükselteceğiz" dedi.
Türkiye'de 2 milyon 850 hayvanla en fazla küçükbaş hayvan bulunan kentler arasındaki Van'da, özellikle Gürpınar ilçesi küçükbaş hayvan sayısıyla dikkat çekiyor. İlçede 750 bin küçükbaş hayvan bulunurken bunlar arasında en dikkat çekeni ise Norduz koyunu.
Dünyada sadece Gürpınar ilçesinin Norduz bölgesinde bulunan bu koyun türü, dayanıklılık, yaşama süresi ve adaptasyon yeteneği ile biliniyor.
Üç parçalı kuyruklu: Norduz koyunu, uzun bacaklı ve yüksek yapılı, boynu tamamen yapağı ile kaplı, üç parçalı kuyruklu, siyah beyaz ve kül renkli, erkekleri boynuzlu, dişilerinin ise yaklaşık yarısı boynuzlu olan bir ırk olarak öne çıkıyor.