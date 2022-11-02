Dünyada sadece Türkiye'de bulunuyor: Tehlike altında, yüksek fiyatlara satılıyor!

Olimpos safranı dünyada sadece Antalya’da

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda ANTOK Başkanı Doç. Dr. Gökhan Deniz, “Ülkemiz biyolojik çeşitlilik yönünden çok zengin. Bu zenginlikte endemik bitkilerimizin önemli bir yeri var. Türkiye yaklaşık 10 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Antalya bitki çeşitliliği ile çok öne çıkıyor. Dünyada üzerinde sadece Antalya’da gözlenen 250 bitki türü var. Bu türlerden 74 tanesi kritik olarak tehlike altında bulunuyor. Çok dar alanda yayılış göstermesi ve insan baskısı bu türlerin tehlike altında olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Bu bitki türleri içerisinde en dikkat çeken türlerden bir tanesi Olimpos Safranıdır. Yakın zamanda bilim dünyasına tanıtılmış bir türdür. Antalya’da sonbaharda renklerin solduğu dönemde doğaya ayrı bir renk katıyor” dedi.