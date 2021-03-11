Dünyada sadece Kayseri'de bulundu! Avrupa'dan gelip incelediler milyonlarca yıllık...
KAYSERİ'de Yamula Barajı kıyısında yapılan kazı çalışmalarında bulunanlar görenleri hayrete düşürdü. Finlandiya'dan gelen bilim insanı incelemesini tamamladı
Dünya paleontoloji camiasının önde gelen isimlerinden Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Jeoloji Bölümü'nde görev yapan ve Proboscidea'lar (Hortumlular) konusunda uzman olan Doç. Dr. Juha Saarinen, fosil üzerinde son incelemesini tamamlarken, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a 7.5 milyon yıllık fosillerin kazı ve laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın titizlikle takip ettiği fosil kazı çalışmaları ile fosillerin laboratuvar çalışmalarında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Dünyada Proboscidea'lar (Hortumlular) konusunda sayılı uzmanlar arasında gösterilen Helsinki Üniversitesi’nden Doç. Dr. Juha Saarinen bir kez daha Kayseri’ye gelerek geçtiğimiz yıl bulunan ve labaratuvarda incelemeye alınan fillerin atası kabul edilen tam kafatası üzerinde son incelemelerini tamamladı.
Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, son durum hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Başoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, “Finlandiyalı arkadaşımız Juha, büyük, tüm olan kafatasımız için iki gün tam çalıştı ve ‘Yurt dışında gayet saygın bir dergide yayımlanacak. Çünkü çok önemli bir fosil’ dedi. Burası referans noktası olacak. Yakında Kayseri’nin adını da, Yamula’yı da dünya literatürüne yerleştirmiş olacağız. O açıdan da bizim için çok önemli bir gelişme. Bir anlamda Kayseri paleontolojide bir lider olacak, merkez olacak” ifadelerini kullandı.