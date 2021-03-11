Dünyada sadece Kayseri'de bulundu! Avrupa'dan gelip incelediler milyonlarca yıllık...

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, son durum hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Başoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, “Finlandiyalı arkadaşımız Juha, büyük, tüm olan kafatasımız için iki gün tam çalıştı ve ‘Yurt dışında gayet saygın bir dergide yayımlanacak. Çünkü çok önemli bir fosil’ dedi. Burası referans noktası olacak. Yakında Kayseri’nin adını da, Yamula’yı da dünya literatürüne yerleştirmiş olacağız. O açıdan da bizim için çok önemli bir gelişme. Bir anlamda Kayseri paleontolojide bir lider olacak, merkez olacak” ifadelerini kullandı.