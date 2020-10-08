Dünyada sadece iki tane var! Biri Yozgat'ta ama onun da kapısına kilit vuruldu
YOZGAT'ın Sarıkaya ilçesinde, dünyada sadece iki tane kalan Roma hamamlarından birisi var. Ancak 3 yıl önce hamamı kurtarmak için başlatılan çalışmalar durdu. Kral hamamının çevresi tel örgüyle sarılarak kapısına kilit vuruldu.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde günümüze mimari özelliğini kaybetmeden gelen 2 bin yıllık Roma hamamında 3 yıl önce başlatılan kamulaştırma ve kurtarma çalışmaları durdu. Dünyada sadece iki tane bulunan kral hamamının çevresi tel örgüyle sarılarak kapısına kilit vuruldu.
2017 yılında başlatılan kazı çalışmaları neticesinde 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi Roma hamamı, 2020 yılı Temmuz ayında açıklanan daimi listede yer alamamıştı.
Dünyada sadece biri İngiltere’de, diğeri ise Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Basilica Therma Roma Hamamı çevresinde bulunan kalıntıların gün yüzüne çıkartılması için başlatılan kazı çalışmaları durdu.
Koruma amacıyla tel örgülerle çevrilen tarihi yapının kapısına da kilit vuruldu.