Dünyada sadece iki tane var! Biri Yozgat'ta ama onun da kapısına kilit vuruldu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde günümüze mimari özelliğini kaybetmeden gelen 2 bin yıllık Roma hamamında 3 yıl önce başlatılan kamulaştırma ve kurtarma çalışmaları durdu. Dünyada sadece iki tane bulunan kral hamamının çevresi tel örgüyle sarılarak kapısına kilit vuruldu.