Dünyada sadece Elazığ'da üretiliyor rengi görenleri şaşırtıyor! Beyaz Saray'a bile satılıyor
Dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde üretilen ve renginden dolayı büyük ilgi gören 'vişne mermeri' başta ABD, Almanya ve İtalya olmak üzere 45 ülkeye ihraç ediliyor.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde 1984 yılından bu yana çıkarılan vişne mermeri, 45 ülkeye ihraç ediliyor. Kabe'den, Beyaz Saray'a kadar gibi birçok tarihi mekanlarda kullanılan vişne mermerinin üretildiği fabrikanın ihracat müdürü Salih Tufan, yılda 300 bin ton mermer elde ettiklerini söyledi.
Tufan, "Vişne mermerini dünyanın 45 ülkesine ihraç etmekteyiz. Dünyanın çeşitli ülkelerine gönderdiğimiz ürünler birçok prestijli projelerde kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor." dedi.
Beyaz Saray'da yer alıyor: Ürettikleri ürünlerin birçok yapıda kullanıldığını belirten Tufan ". Bu yapıların başında Kabe yerleşkesi içerisinde bulunan Safa-Merve tepeleri, Mescid-i Haram, kraliyet sarayları ve Beyaz Saray gibi yapılar yer almaktadır." diye konuştu.
40 bin tonunu vişne mermeri: Yıllık üretimden bahseden Tufan " Alacakaya ilçemizde bulunan ocaklarımızda yıllık 300 bin ton mermer çıkarılmakta olup, çıkarılan bu rezervin 40 bin tonunu vişne mermeri oluşturmaktadır. " ifadelerini kullandı.