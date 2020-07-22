Dünyada sadece 4 yerde var! Bartın'daki 80 milyon yıllık bir lav sütunları
Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'da var. Lav sütunları için bölgeye 3 yılda 200 bin turist geldi.
BARTIN’a 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bulunan lav sütunları, turistlerin ilgisini çekiyor. Bu lav sütunları dünya üzerinde Bartın dışında sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da var.
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında ‘Güzelcehisar bazalt sütunları tabiat anıtı’ ilan edilmesiyle Türkiye’nin 112’nci tabiat anıtı oldu.
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Lav sütunları, dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da; Türkiye’de ise sadece Bartın’ın Güzelcehisar sahilinde bulunuyor.
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Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor.
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