Dünyada öğrenciler için en iyi şehirler! Türkiye'den İstanbul kaçıncı sırada?

2019 yılında şehir dışında okumak isteyen öğrenciler için en iyi yerler belirlenirken, İstanbul’un bu listenin 67’nci sırasına yerleştiği belli oldu. Türkiye’de bu yılın başından itibaren öğrencilerle alakalı yapılan basın haber adedi ise 162 bin 886 olarak kaydedildi.