Dünyada koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı. İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya, İspanya, ABD, İran, İtalya ve Fransa oldu.
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesinde yer alan bilgiye göre; dünyada 560 bin 304 kişi Kovid-19'u yenmeyi başardı.
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İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü.
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Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ülkede şu ana kadar 77 bin 944 kişi sağlığına kavuştu.
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Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (81 bin 800), İspanya (74 bin 797), ABD (58 bin 66), İran (54 bin 64), İtalya (40 bin 164) ve Fransa (32 bin 812) oldu.
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