Dünyada koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 milyonu geçti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 10 milyon sınnırını aştı. İşte dünyada koronavirüste son rakamlar...
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Yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 577 bin 368 kişi Kovid-19'a yakalandı.
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ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (1 milyon 284 bin 214), Rusya (627 bin 646), Hindistan (529 bin 331), İngiltere (310 bin 250), İspanya (295 bin 549), Peru (272 bin 364), Şili (267 bin 766), İtalya (240 bin 136), İran (220 bin 180) ve Meksika (208 bin 392) oldu.
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Türkiye'deki vaka sayısı ise 195 bin 883'e ulaştı. Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:
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