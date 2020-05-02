Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti

İNGİLTERE, İSPANYA'YI GEÇTİ

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 65 bin 782 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 28 bin 236 can kaybıyla İtalya, 27 bin 510 ile İngiltere, 25 bin 100 ile İspanya, 24 bin 594 ile Fransa, 7 bin 765 ile Belçika, 6 bin 736 ile Almanya, 6 bin 434 Brezilya, 6 bin 156 ile İran, 4 bin 893 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.