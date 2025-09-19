Dünyada iPhone 17 çılgınlığı! Apple mağazasındaki kuyruğa bakın
Apple’ın yeni iPhone 17 modeli Çin genelinde satışa çıktı. Telefonu satın almak isteyenler Apple Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 17 özellikleri ile dikkat çekiyor. Yeni modelin 5 rengi bulunuyor.
Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 17 yapay zeka özelliklerini destekleyecek. Hızlı şarj özelliğine sahip iPhone 17, geliştirilmiş pil ömrü ile bir önceki modele göre 8 saat daha fazla video oynatabilecek.
iPhone 17, 256 gigabayttan başlayan depolama kapasitesi ile siyah, lavanta, sis mavisi, adaçayı ve beyaz olmak üzere 5 farklı renkte satışa sunuluyor.
iPhone 17 Pro ile iPhone 17 Pro Max, şirketin akıllı telefonları arasında şimdiye kadarki en iyi performansı, kamera sistemlerini ve pil ömrünü sunuyor.
Başlangıç fiyatı iPhone 17 için 799 dolar, iPhone Air için 999 dolar, iPhone 17 Pro için 1099 dolar ve iPhone 17 Pro Max için 1199 dolar olacak.