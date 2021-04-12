Dünyada ikinci kez ortaya çıktı! Bu böcek Türkiye’de ilk defa Elazığ'da görüldü
Rusların yıllar önce Çin'de tespit ettiği böcek, Elazığ'da ortaya çıktı. Prof. Dr. İnanç Özgen, Ruslarla birlikte yürüttüğü çalışmada 'Achrus albicosta' hakkında önemli bilgilere ulaştı.
FÜ Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen, çalışmaları kapsamında Harput yerleşkesi Gökçebağlar köyünde daha önce görülmeyen bir böcek buldu.
Rus araştırmacılar ile çalışma yürüten Prof. Dr. Özgen, böceğin yaprak pireleri grubundan Achrus albicosta olduğunu tespit etti.
Dünya’da 1835-1935 yılları arasında sadece Çin’de görülen böcek bu çalışma ile dünyada ikinci Türkiye’de ise ilk defa Elazığ’da görüldü.
Uluslararası kabul gördü
Ayrıca türün üst ailesi tribüsüne yönelik Türkiye’deki varlığı da ilk defa bu çalışma ile ortaya kondu. Yapılan çalışma uluslararası zooloji dergisi Zootaxa da kısa sürede yayına kabul edildi.