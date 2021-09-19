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Dünyada eşi benzeri yok! Denizli'ye turistler akın etti: Burada yürümek uçmak gibi

Demirören Haber Ajansı
Dünyada eşi benzeri yok! Denizli'ye turistler akın etti: Burada yürümek uçmak gibi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, sonbaharda da büyük ilgi görüyor.

Dünyada eşi benzeri yok! Denizli'ye turistler akın etti: Burada yürümek uçmak gibi

Beyaz travertenleriyle meşhur Pamukkale'de hafta sonu yoğunluk oluştu. Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye büyük ilgi gösterdi. 

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Dünyada eşi benzeri yok! Denizli'ye turistler akın etti: Burada yürümek uçmak gibi

 Antik havuzda termal suya giren yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yaptı. 

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Dünyada eşi benzeri yok! Denizli'ye turistler akın etti: Burada yürümek uçmak gibi

Ziyaretçiler eğlenceleri anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmeyerek bol bol fotoğraf ve video çekti.

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Dünyada eşi benzeri yok! Denizli'ye turistler akın etti: Burada yürümek uçmak gibi

Ziyaretçilerden Ali Karcı, 'Beyaz cennet'in doğal güzelliğinin kendisini hayran bıraktığını söyledi.

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