Dünya'da en temiz hayaya sahip ülkeler açıklandı! İlk sırada hangi ülke var...Türkiye kaçıncı sırada

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde dünyanın en temiz havasına sahip olduklarını iddia etmişti. Ancak Yale ve Columbia Üniversitesi tarafından yapılan Çevresel Performans Endeksi’ne göre bu iddiasının doğru olmadığı belirlendi.

İşte ülkeler ve sıraları...