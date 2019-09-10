Dünya'da en temiz hayaya sahip ülkeler açıklandı! İlk sırada hangi ülke var...Türkiye kaçıncı sırada
YALE ve Columbia Üniversitesi tarafından yapılan Çevresel Performans Endeksi’ne göre dünyada en temiz havaya sahip ülkeler belirlendi. İlk sıralarda hangi ülkeler var. Türkiye listeye kaçıncı sıradan girdi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde dünyanın en temiz havasına sahip olduklarını iddia etmişti. Ancak Yale ve Columbia Üniversitesi tarafından yapılan Çevresel Performans Endeksi’ne göre bu iddiasının doğru olmadığı belirlendi.
İşte ülkeler ve sıraları...
119
180 - NEPAL
219
179- BANGLADEŞ
319
178- HİNDİSTAN
419