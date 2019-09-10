Dünya'da en temiz hayaya sahip ülkeler açıklandı! İlk sırada hangi ülke var...Türkiye kaçıncı sırada

Demirören Haber Ajansı

YALE ve Columbia Üniversitesi tarafından yapılan Çevresel Performans Endeksi’ne göre dünyada en temiz havaya sahip ülkeler belirlendi. İlk sıralarda hangi ülkeler var. Türkiye listeye kaçıncı sıradan girdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde dünyanın en temiz havasına sahip olduklarını iddia etmişti. Ancak Yale ve Columbia Üniversitesi tarafından yapılan Çevresel Performans Endeksi’ne göre bu iddiasının doğru olmadığı belirlendi.

İşte ülkeler ve sıraları...

119

180 - NEPAL

219

179- BANGLADEŞ

319

178- HİNDİSTAN

419