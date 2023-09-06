"Dünyada en çok UFO görülen yerler" açıklandı! Pentagon harita paylaştı
ABD Savunma Bakanlığı şeffaflık adına “dünyanın UFO görülen noktalarını” açıklayan yeni bir belge yayınladı. Belgede, 1996-2023 yılları arasındaki raporlara dayanarak, tanımlanamayan cisimlerin en çok nerede görüldüğünü açıklayan bir harita da yer alıyor. Peki, dünyada en çok UFO nerelerde gözlemleniyor?
Pentogon'nun UFO haritası, ABD'li bir yetkilinin "dünyanın her yerinde" yüzlerce gizemli nesnenin görüldüğünü açıklamasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
Pentagon'un All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) direktörü Dr. Sean Kirkpatrick geçen hafta, “Uçan daireleri dünyanın her yerinde görüyoruz ve bunların çok ilginç görünür manevralar yaptığını biliyoruz.” demişti.
UFO gözlemleri nerede yoğunlaşıyor?
Pentagon tarafından yayımlanan haritaya göre Japonya'da Nagasaki ve Hiroşima, ABD'nin California eyaleti de dahil olmak üzere doğu ve batı kıyıları ile Orta Doğu'nun bazı bölgeleri UFO gözlemlerinin yoğunlaştığı yerler arasında yer alıyor.
Diğer taraftan, Japonya'nın ve Orta Doğu'nun Irak ve Suriye'yi de içeren bir bölgesinin UFO gözlem noktaları olduğunun ortaya çıkması, gözlemleri genellikle ABD ile ilişkilendiren meraklıları şaşırtabilir. Harita özellikle ülkenin güneybatısında, 1945 yılında ABD'nin nükleer saldırılarına hedef olan Nagasaki ve Hiroşima şehirlerini kapsayan bir bölgeyi tanımlıyor.