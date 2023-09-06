"Dünyada en çok UFO görülen yerler" açıklandı! Pentagon harita paylaştı

UFO gözlemleri nerede yoğunlaşıyor?

Pentagon tarafından yayımlanan haritaya göre Japonya'da Nagasaki ve Hiroşima, ABD'nin California eyaleti de dahil olmak üzere doğu ve batı kıyıları ile Orta Doğu'nun bazı bölgeleri UFO gözlemlerinin yoğunlaştığı yerler arasında yer alıyor.