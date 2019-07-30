Dünyada en çok intihar edilen 10 yer! İşte o liste

En temiz şehir, en kalabalık şehir, en çok trafik olan şehir, en çok turist giden şehir, petrol zengini ülkeler gibi bu liste uzayarak gidebilir. Ancak bu listedeki 10 yerin ortak özelliği var o da hepsinin "En çok intihar edilen yerlerden birisi olmaları" ...

İşte o liste