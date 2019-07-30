Dünyada en çok intihar edilen 10 yer! İşte o liste
Dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan bu 10 yerin tek bir özelliği buluyor. O özellik ise hepsinin en çok intihar edilen yerler olması...
En temiz şehir, en kalabalık şehir, en çok trafik olan şehir, en çok turist giden şehir, petrol zengini ülkeler gibi bu liste uzayarak gidebilir. Ancak bu listedeki 10 yerin ortak özelliği var o da hepsinin "En çok intihar edilen yerlerden birisi olmaları" ...
İşte o liste
10- Bloor Viaduct Köprüsü, Kanada: Kuzey Amerika'nın Golden Gate'den sonraki en ölümcül 2. köprüsü olan Bloor Viaduct'deki ölümler 1000'i aşınca 2010 yılında insanların atlamasını engellemek için resimde gördüğünüz teller örüldü.
9- Londra Metrosu: İngiltere metrosundaki intihar oranı tüm Avrupa metrolarındaki intiharların %9'una denk geliyor. Bunun da büyük bir çoğunluğunu Londra metrosunu üstleniyor.
8- Nusle Köprüsü, Prag, Çek Cumhuriyeti: Bu zamana kadar 400'den fazla kişi intihar etti.